Platow-Fonds März – Ausnahmezustand? Ja und Nein

„Ausnahmezustand.“ So begannen wir vor Jahresfrist unseren Monatsreport für den März 2020. Und bezogen uns dabei nicht nur auf die Börse, sondern auch auf unser aller Alltagsleben. Ein Jahr später hat sich daran leider nicht so viel geändert. Noch immer arbeiten wir wie viele andere Deutsche überwiegend im Homeoffice. Noch immer finden Kapitalmarktkonferenzen und Meetings mit Unternehmensvorständen fast ausschließlich virtuell statt. Noch immer besuchen wir Unternehmen selten an deren Standorten. Und noch immer ist mittelfristig leider keine wesentliche Änderung dieses „Ausnahmezustands“ in Sicht.

Unsere seinerzeit getroffene Annahme, diese Einschränkungen würden trotzdem keine nennenswerten Auswirkungen auf die Performance des DWS Concept Platow Fonds haben, erwies sich als zutreffend. Mehr noch: Wir räumen freimütig ein, mit einer Erholung der Aktienkurse zwar gerechnet zu haben, aber nicht in diesem rasanten Ausmaß. Dass der Anteilspreis des Fonds bereits im November ein neues Allzeithoch erreichte, war dann doch eine Überraschung. Dabei steuerten wir das Portfolio nicht anders als in den Jahren zuvor. Trotz Corona betrieben wir „Business as usual“. Das Grundgerüst bildet unser quantitatives Screening, in dem fundamental-analytische Kennzahlen die Hauptrolle spielen. Nicht quantifizierbare Aspekte analysieren wir ergänzend, wobei uns unsere Erfahrung und die direkten Unternehmenskontakte helfen.