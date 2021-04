US-Anleihen dämmen Kursverluste etwas ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag Kursverluste verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,34 Prozent auf 131,71 Punkte. Zum Auftakt war es zunächst noch etwas mehr bergab gegangen. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug zuletzt 1,67 Prozent.

Jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed, auch bei einer besseren Stimmung in den US-Unternehmen und steigenden Inflationserwartungen unverändert an der extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten, belasteten die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt.

Die Notenbanker wollen erst "harte Fakten" abwarten, bevor über eine Änderung der Geldpolitik nachgedacht werde, machte der stellvertretende Präsident der Notenbank, Richard Clarida, am Freitag in einem Interview mit Bloomberg-TV deutlich. Er bekräftigte damit Äußerungen aus den Reihen der Fed.

Zudem stiegen in den USA die Erzeugerpreise im März unerwartet stark./jkr/jsl/fba/ajx/he