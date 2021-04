Der teuerste lebende Künstler ist ein Nerd, der Bilder in einen NFT gepackt hat. 69 Millionen Dollar wurden dafür bezahlt, andere Werke bringen es ebenfalls in die Millionen, viele in die Tausende Dollar.

Der teuerste lebende Künstler ist ein Nerd, der Bilder in einen NFT gepackt hat. 69 Millionen Dollar wurden dafür bezahlt, andere Werke bringen es ebenfalls in die Millionen, viele in die Tausende Dollar.

NFTs sind nichts anderes als digitale, fälschungssichere, ewige Besitzurkunden für beliebige Dinge. Das können reale wie digitale Gegenstände sein, oft sind es derzeit digitale. Daraus wird auf einer Blockchain ein Token geschaffen, der dann nicht austauschbar ist wie die gängigen Kryptowährungen, sondern nur genau den einen Gegenstand verbrieft. Non fungible Token, NFTs also. Als Anlageobjekte sind sie genauso gut oder schlecht geeignet wie Kunst im Allgemeinen, nur dass der Markt von neuen Spielern gemacht wird. Es sind oft die Nerds, die im Digitalen viel Geld gemacht haben, die NFTs als Spielwiese entdeckt haben. Ein schneller Kauf, die Bezahlung aus der gut gefüllten Wallet, schon ist die Kunst beim neuen Besitzer. Zwischenhändler, Galerien und so weiter werden übergangen. Und so lässt sich der erste Tweet des Twitter-Erfinders ersteigern, computererzeugte Musik, ein Stückchen virtuellen Landes oder eben Kunst. Und auch wenn nicht einmal annähernd klar ist, ob Anleger mit NFTs jemals Geld verdienen werden: Für Investments in Kryptowährungen sind es gute Nachrichten.