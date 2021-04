Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien: Sofort verkaufen? Bank of Amerika und Dt. Bank warnen deutlich! Die warnenden Stimmen mehren sich. Was sind die Hintergründe und haben wir Grund zur Annahme, dass eine Korrektur bevorsteht? In dieser Ausgabe besprechen wir die wichtigsten Punkte, die den Markt in den kommenden Wochen bewegen werden.