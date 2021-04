12.04.2021 / 06:00 GMT/BST

Dublin, Irland - 12. April 2021: Cosmo Pharmaceuticals NV (SIX: COPN) gab heute die Zulassung des intelligenten Endoskopie-Systems GI Genius(TM), seines revolutionären Geräts zur Läsionserkennung während der Koloskopie, durch die US-Gesundheitsbehörde FDA bekannt.



Die Zulassung des GI Genius-Moduls durch die FDA ist ein entscheidender Meilenstein für Cosmo nach mehr als 10 Jahren Forschung und Investitionen, die darauf ausgerichtet sind, bahnbrechende Innovationen im Bereich von Dickdarmerkrankungen und der Optimierung des Koloskopie-Verfahrens hervorzubringen. Die Entwicklung des intelligenten Endoskopie-Moduls GI Genius war dank der führenden Position von Cosmo, seiner einzigartigen proprietären Bibliothek von hochauflösenden, verlustfreien Videos von Koloskopien sowie seiner proprietären Software und Algorithmen möglich. Das Gerät ist das erste seiner Art, welches die FDA-Zulassung über die De Novo-Anwendung erhalten hat. Das Gerät arbeitet in Echtzeit, um den Endoskopiker bei der Erkennung von Läsionen zu unterstützen, ist sehr einfach zu bedienen und mit allen Endoskopen kompatibel. Cosmo ist der alleinige Hersteller. Medtronic ist der exklusive, weltweite Vertriebspartner.



Gemäss Prof. Michael Wallace, Inhaber der Fred C. Andersen Professor für Medizin an der Mayo Clinic sowie Chefredakteur des Fachmagazins 'Gastrointestinal

Endoscopy': 'Während Darmkrebs die zweittödlichste Krebserkrankung weltweit ist, ist es die am meisten vermeidbare Krebserkrankung, doch eine vollständige Prävention bleibt unerfüllt. Bei 1 von 20 erwachsenen US-Bürgern wird diese Krankheit im Laufe ihres Lebens diagnostiziert, aber ermutigenderweise können 90 % der Patienten die Krankheit besiegen, wenn sie früh genug diagnostiziert wird. Die Koloskopie ist der Goldstandard und die häufigste Screening-Methode, aber sie ist nicht perfekt, da die Leistung von vielen Faktoren abhängt, einschliesslich der Qualifikation des Arztes. Das intelligente Endoskopie-Modul GI Genius wird dazu beitragen, die Genauigkeit der Koloskopie zu verbessern und die Anzahl der unerkannten Krebsvorstufen zu reduzieren. Dies wurde in einer kürzlich durchgeführten randomisierten Studie (Repici et al.) gezeigt, in der die Erkennungsraten mit der GI Genius-Technologie im Vergleich zur Standardkoloskopie sehr signifikant verbessert wurden, unabhängig von der Qualifikation des Arztes oder dem verwendeten Endoskop'.