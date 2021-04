Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie, Aixtron, sollte seine Erlöse ausweiten können, nachdem die Chipindustrie vor gewaltigen Investitionen und Innovationen steht. Vor allem Anlagen zur Herstellung von energieeffizienter Leistungselektronik basierend auf Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC), Spezial-LEDs für revolutionäre Display-Anwendungen sowie Laser für die optische Datenkommunikation finden reißenden Absatz bei der weltweit ansässigen Kundschaft. Aixtron erzielte im Jahr 2020 ein hohes Bruttoergebnis von 108,3 Mio. Euro (Vorjahr: 108,7 Mio. Euro). Die hohe Dynamik zeigte sich im Jahresschlussquartal, in dem das Bruttoergebnis mit 45,0 Mio. Euro das Vorquartal um 74% übertraf. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand eine stark anziehende Geschäftsentwicklung. Für den Umsatz wird ebenfalls eine deutliche Zunahme auf 320 Mio. bis 360 Mio. Euro erwartet (Vorjahr: 269 Mio. Euro).

Zum Chart

Die jüngste Investitionswelle in der Halbleiterindustrie macht sich auch am Aktienkurs von Aixtron bemerkbar. Seit Anfang November 2020 hat der Kurs einen steilen Aufwärtstrend ausgebildet, an dessen Endpunkt das partielle Hoch von März 2018 rund um den Wert bei 20 Euro zweimal getestet wurde. In der Spitze wurden seit Anfang November 112 Prozent hinzugewonnen. Die Marke von 20 Euro wirkt als Widerstand, an dem sich die Bullen seit gut einem Monat abarbeiten. Das erwartete KGV des Jahres 2021 von 48 ist für einen High Tech Konzern mit diesen Wachstumsaussichten gerechtfertigt, nachdem in zwei weiteren Jahren der Wert aufgrund der Gewinnprognosen voraussichtlich auf 26 gesenkt werden kann. Das folgende Szenario beinhaltet zwei mögliche Kursentwicklungen, wovon die Überwindung der 20 Euro Marke in den nächsten Wochen und die Bildung neuer All Tim Highs wahrscheinlicher erscheint. Das zweite Szenario wäre eine längere Seitwärtsphase und das schlussendliche Abprallen des Kursverlaufs nach unten auf das Level bei 16,71 Euro.