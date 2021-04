Jetzt anmelden zur 8. SF Online-Konferenz mit Integra Resources, Silver Tiger Metals, Aurelius Minerals und vielen mehr!

Am kommenden Mittwoch gibt es die 8. Ausgabe der SF Online-Konferenz mit,9 UNternehmen aus dem Mining-Sektor und zwei Vorträgen von Experten. Hier kann man sich kostenlos anmelden.

Agenda: Vom jungen Explorer bis zum Übernahmekandidaten

Am kommenden Mittwoch findet ab 15 Uhr deutscher Zeit die 8. Ausgabe der SF Online-Konferenz statt. Mit dabei sind 9 Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, vom jungen Explorer bis zum Produzenten. Zu den namhaften Firmen gehört beispielsweise Integra Resources mit seinen weit fortgeschrittenen Goldprojekten in Idaho. Oder auch Silver Tiger Metals, einer der Überflieger an den Aktienmärkten. Eröffnet wird die virtuelle Veranstaltung von Lyn Alden, dem Gründer von Lyn Alden Investment Strategy, der sich vor allem mit makroökonomischen Lage und den Auswirkungen der exorbitanten Verschuldung auf den Godlpreis auseinander setzen will. Zum Abschluss wird der Portfolio-Manager Tavi Costa von Crescat Capital seine Sicht auf den laufenden Rohstoffzyklus darstellen und welche Chance dieser für Anleger hat. Anleger können sich kostenlos für die per Zoom durchgeführte Veranstaltung anmelden, alle Vorträge werden wie üblich simultan ins Deutsche übersetzt. Zudem gibt es die Chance, das Management direkt zu befragen.