Die steile Rallye der letzten Monate bei der Shop Apotheke-Aktie ist äußerst beeindruckend, nach einem Anstieg des Wertes auf ein Verlaufshoch von 249,00 Euro Anfang dieses Jahres endete der steile Kursanstieg allerdings. Es folgte ein nicht unerwarteter Rückläufer, dieser endete jedoch exakt im Bereich der Verlaufshochs aus Ende 2020, was diesen Support merklich untermauert. Die anschließende Bodenbildungsphase dauert jedoch noch an, aktuell versuchen Marktteilnehmer diesen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der heutige Vorstoß bullischer Händler scheint vorerst allerdings nicht aufzugehen, weshalb besondere Aufmerksamkeit in diesem Bereich dem Wertpapier gewidmet werden sollte.

Wochen Schlusskurs entscheidend

Gelingt es die notwendige Triggermarke von 195,00 Euro per Wochenschlusskurs bei der Shop Apotheke-Aktie zu festigen, könnte doch noch der Boden an den Hochs aus 2020 zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden und dem Papier auf Sicht die nächsten Monate weiteren Auftrieb verleihen. Denkbar wäre hierbei sogar ein Rückläufer zurück an die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 249,00 Euro. Für diesen Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA55FA zum Einsatz kommen. Unterhalb der Jahreshochs aus 2020 von 166,40 Euro droht eine Korrekturausweitung auf ein Niveau von 155,92 Euro. Darunter könnte sogar noch einmal der Support von rund 120,00 Euro erneut zum Zuge kommen.