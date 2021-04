Die kürzlich an die Börse gegangene Siemens Energy-Aktie konnte seit ihrem Börsendebüt stetig zulegen und sich in den Bereich von 34,48 Euro zu Beginn dieses Jahres hocharbeiten. Der steile Anstieg blieb jedoch nicht folgenlos, nur wenig später schlug das Wertpapier in einen Abwärtstrend ein, der allerdings eine potenziell bullische Flagge darstellt und bei einem regelkonformen Ausbruch auf der Oberseite neuerliches Kurspotenzial freisetzen könnte. Noch aber wurde der aktuell laufende Abwärtstrend nicht beendet, vormerken sollte man sich das Papier dennoch.

Für langfristige Strategie ausgelegt

Ein Investment in den tendenziell definitiven Wert von Siemens Energy sollte möglichst auf mittel- bis langfristiger Basis erfolgen. Wie lange die aktuell laufende Konsolidierung noch anhält, kann schwer beziffert werden, allerdings zeigt sich eine positive Tendenz seit Anfang März. Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung/bullischer Flagge verlaufend bei etwa 32,50 Euro könnte durchaus ein neuerliches Kaufsignal mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs von 34,48 Euro zustande kommen. Erweiterte Zielmarken befinden sich darüber bei 36,63 sowie 39,47 Euro. Wer hierauf Long-Wetten abschließen möchte, könnte hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE123F zurückgreifen. Ein Verbleib in dem aktuellen Abwärtstrend ist zunächst als neutral zu bewerten, ein Kursrutsch unter die Marke von 29,40 Euro birgt dagegen Abschlagspotenzial zurück auf die Jahrestiefs von 28,50 Euro. Eine anschließende bullische Auflösung wäre dementsprechend schwierig umzusetzen.