S&P 500 weiter an oberer Trendkanalbegrenzung An der Lage hat sich nichts geändert. In den Vormonaten ist der S&P 500 immer wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt. Nach dem langen Hochlauf wäre nun ebenfalls eher ein Abprall nach unten zu erwarten. Die erste Anlaufmarke …