Steht die Wall Street vor einer Korrektur - oder geht die Party ungebremst weiter mit neuen Allzeithochs? Eines jedenfalls fällt auf: die charttechnischen Ähnlichkeiten mit der Lage im September 2020, als die Wall Street

Steht die Wall Street vor einer Korrektur - oder geht die Party ungebremst weiter mit neuen Allzeithochs? Eines jedenfalls fällt auf: die charttechnischen Ähnlichkeiten mit der Lage im September 2020, als die Wall Street um 10% korrigierte. Die Märkte sind extrem heiß gelaufen: mehr als 95% der Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, die Investitionsquote ist extrem hoch - was soll schon schief gehen, lautet das Mantra derjenigen, die überzeugt sind: stocks only go up. Damit eine solche Korrektur wirklich kommt, braucht es aber einen Trigger, ein auslösendes Moment. Aus aktueller Sicht am Wahrscheinlichsten für einen solchen Trigger sind ein stärkeres Anziehen der Inflation (Anstieg der Renditen), eine schwächer als erwartet ausfallende US-Berichtssaison - oder wenn sich heraus stellt, dass die Wirtschaft doch nicht so boomt wie erwartet..

Das Video "Korrektur? Remember September!" sehen Sie hier..