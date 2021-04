Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Dax leicht im Plus - Konjunkturdaten im Blick Nach einem ruhigen Wochenauftakt mit leichten Verlusten werden am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zunächst keine großen Sprünge erwartet. Gerechnet wird aber mit einem leicht positiven Handelsstart: So signalisierte knapp eine Stunde vor der …