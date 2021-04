Gold leichter, n-tv.de: "Inflationserwartung drückt Goldpreis"

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.743 auf 1.733 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.725 $/oz um 15 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.

N-tv.de: „Inflationserwartung drückt Goldpreis“. „Die Aussicht auf eine höhere Inflation setzt den Goldpreis unter Druck. Das Edelmetall verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 1735,90 Dollar je Feinunze. „Stärker als erwartete Daten deuten darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Monaten schneller als erwartet anziehen wird, was zu einem Anstieg der realen Renditen führt, was Druck auf Gold ausübt“, sagt Expertin Margaret Yang vom Handelshaus DailyFX“.

Kommentar: Ein echtes Highlight der Börsenberichterstattung.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 46.610 Euro/kg, Vortag 47.027 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber gibt nach (aktueller Preis 24,80 $/oz, Vortag 25,15 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 1.162 $/oz, Vortag 1.185 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.588 $/oz, Vortag 2.540 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 2 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 63,67 $/barrel, Vortag 63,05 $/barrel).



Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,1 % oder 3,0 auf 140,8 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kirkland 2,3 %. Royal Gold befestigt sich 0,2 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 7,1 %, GoldMining 5,2 % und Northern Dynasty 3,8 % nach. Intern. Tower Hill verbessern sich 4,1 % und Roxgold 3,4 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 7,1 %, Santacruz 5,3 % und Aurcana 4,8 %. Metallic verbessert sich 3,3 %.