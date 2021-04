LEONI - Pierer erhöht Anteil

Hintergrund ist die Erhöhung des Anteils des österreichischen Industriekonzerns Pierer an Leoni von 10% auf mehr als 15%. Unternehmer Stefan Pierer will Leoni effizienter machen, was langfristige Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte. Es bietet sich eine Long-Position bei den Papieren nach einem Rücksetzer in den Bereich des 10er-EMA an.

