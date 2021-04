FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax zeigt auch am Dienstag keine Schwäche. Die überraschend gesunkenen ZEW-Konjunkturerwartungen konnten ihm nichts anhaben. Gegen Mittag gewann der Leitindex 0,29 Prozent auf 15 259,74 Punkte. Damit bleibt er in Reichweite seines vor einer Woche erreichten Rekordhochs von rund 15 312 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Dienstag bislang um 0,61 Prozent auf 32 669,08 Punkte zu. Im Plus mit 0,3 Prozent notierte auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Börsianern zufolge wagen sich vor der am Mittwoch startenden Berichtssaison in den USA die Anleger derzeit nicht allzu weit nach vorne.