New York 13.04.2021 - Die Aktie von Tesla hat in den vergangenen Wochen ihren massiven Kursanstieg beendet und tendiert seitwärts. Bei Cannacord sieht man ein Kursziel von mehr als 1.000 USD.



Für Tesla ist in den vergangenen Monaten schwierig geworden, neue Höchststände beim Aktienkurs zu erreichen. Angesichts des Drucks, der auf dem Unternehmen lastete, dürfte die aktuelle Bewertung deutlich komfortabler sein, als es diese noch bei einem Kurs von rund 900 USD der Fall war. Rund 674 Mrd. USD sind dennoch weit mehr als beim Wettbewerber Toyota.





Der Analyst Jed Dorsheimer von Cannacord Genuity hat am Montag mitgeteilt, dass die Energiespeicher-Technologie von Tesla einen enormen Wert darstellt und hat deshalb das Kursziel für die Aktie von 419 USD auf 1.071 USD angehoben.Dorsheimer sagte, dass dies eine hohe Bewertung darstelle, das Unternehmen verfüge aber über einen mehrjährigen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb bei der Batterietechnologie und expandiere nun stark in Energiespeicher. Der hohe Aufschlag sei deshalb gerechtfertigt.Das Unternehmen dürfte den Batteriemarkt radikal verändern und ermöglichen, den Vorsprung bei E-Autos noch auszubauen. Dazu trage bei, dass der Engpass bei Batterien im nächsten Jahr nachlassen dürfte, bedingt durch die Produktionsstätten in Berlin und Austin.Die Papiere von Tesla verbesserten sich gestern um fast vier Prozent. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie damit ihre Verluste nahezu ausgleichen.Macquarie erwartet Lieferengpässe bei LithiumWeniger optimistisch als Dorsheimer ist man derweil bei Macquarie. Dort wurde am Montag eine Analyse zum Lithium-Markt veröffentlicht, in der man davon ausgeht, dass der Markt für den kritischen Rohstoff im nächsten Jahr in ein Defizit rutschen könnte.Die Analysten von Macquarie Asien haben demnach ihre Prognosen für die Entwicklung des globalen E-Automarktes nach oben angepasst. Die Nachfrage dürfte in den nächsten fünf Jahren um 42 Prozent pro Jahr steigen. 2025 soll der Marktanteil von E-Autos dann bei 16 Prozent liegen, wobei 2030 ein Niveau von 33 Prozent erreicht werden dürfte.Der Markt für Lithium dürfte durch die stark steigende Nachfrage im Jahr 2022 in ein Defizit rutschen und dort bis mindestens 2025 blieben. Auch darüber hinaus soll der Markt defizitär bleiben, weshalb die Schätzungen für die Preise angepasst wurden. Für Lithiumcarbonat wird langfristig mit einem Preis von 13.000 USD je Tonne gerechnet, bei Lithiumhydroxid gehen die Analysten von 16.000 USD je Tonne aus.Macquarie geht sogar davon aus, dass die bereits bekannten Pläne für den Ausbau der Produktionskapazitäten nicht ausreichen, um das Nachfrageplus zu kompensieren. Bis Ende des Jahrzehnts müsste das Angebot demnach um 800.000 Tonnen pro Jahr ausgeweitet werden.Die E-Autobranche hat im vergangenen Jahr den entscheidenden Schritt in den Mainstream geschafft. Nicht allein durch staatliche Subventionen, sondern auch eine Ausweitung des Angebots und immer bessere Eigenschaften wächst das Interesse der Kunden. Je stärker aber der Markt wächst, desto wichtiger wird aber auch die ausreichende Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Batterien.Einer der wichtigsten Elemente für die Herstellung moderner Batterien ist Lithium. Vor allem in Südamerika gefördert, bleibt das Angebot weiterhin eng. Der Autobauer Tesla, der in diesem Jahr eine Million E-Autos verkaufen könnte, hat im September angekündigt, die Rohstoffe für seine Batterien vor allem im US-Bundesstaat Nevada und Umgebung gewinnen zu wollen. Dies umso mehr, da die Nachfrage nach Lithium aus der E-Autobranche in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. Die Regierung Biden will den Ausbau der Industrie massiv fördern und plant umfangreiche Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Die Regierung selbst will in den nächsten Jahren die rund 640.000 Fahrzeuge umfassende Regierungsflotte elektrifizieren. Zudem ist im Weißen Haus derzeit ein Investitionspaket im Umfang von rund 2,3 Billionen US-Dollar in Arbeit, das enorme Infrastrukturinvestitionen zum Ziel hat. CAD bis hin zur Machbarkeitsstudie durchfinanziert. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3rt8YGGQuelle:https://www.youtube.com/watch?v=AKLIBYXklKYCypress Development Corp. (WKN: A14L95) geht davon aus, dass man die Mine rund 40 Jahre betreiben könnte. Im Jahr 2024 könnte die Produktion beginnen. Bis dahin will der Traditionshersteller General Motors mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Flotte investieren und wird sich vorher die wichtigen Rohstoffe für den wachsenden Batteriebedarf sichern. Das Umfeld für Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) ist somit extrem günstig und öffnet eine 500 Prozent-Investmentchance. 