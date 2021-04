Fazit

Der aktuelle Kursbereich der Volkswagen-Aktie ist als neutral zu bewerten, weitere Rücksetzer sollten jedoch zwingend einkalkuliert werden. Hierzu gehören die potenziellen Kursniveaus bei 232,90, 227,50 und 205,00 Euro dazu. Zeichnet sich ein entsprechender Boden ab, könnte dann wieder das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE4463 mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2015 bei 262,45 Euro zum Zuge kommen. Aus dem Stand heraus würde sich bereits jetzt schon eine Renditechance von 60 Prozent ergeben, der Schein dürfte bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee am Ende bei 6,57 Euro notieren. Bestehende Long-Positionen können an gegebener Stelle sogar realisiert werden.