Eine bemerkenswerte Personalie meldet soeben Group Ten Metals!

Gordon Toll ist Bergbauingenieur und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der globalen Bergbauindustrie als Unternehmer und Entwickler von großen Bergbaubetrieben. Seine herausragende Karriere in der Bergbauindustrie umfasste auch Akquisitionen und die Entwicklung neuer Unternehmen, Start-ups und die Führung von Aktiengesellschaften. Zu den Führungspositionen von Herrn Toll bei großen Unternehmen gehören kaufmännische und technische Führungspositionen bei BHP Billiton, Rio Tinto, Atlantic Richfield und Texasgulf. Er war auch Gründer von Ferrous Resources in Brasilien, das jetzt eine Tochtergesellschaft von Vale ist, stellvertretender Vorsitzender von Ivanhoe Mines und Vorsitzender der Fortescue Metals Group.

Herr Toll ist bekannt für seine Fähigkeiten im Fundraising für Bergbauprojekte auf der ganzen Welt und war während seiner jüngsten Karriere direkt an der Beschaffung von über 5 Milliarden US-Dollar beteiligt. Derzeit leitet er private Investmentgesellschaften, zu denen auch die Braemar Infrastructure Pty Ltd. gehört, die von der südaustralischen Regierung den Status "Major Development" erhalten hat und einen Mehrzweck-Infrastrukturkorridor für die Region Braemar vorschlägt.

Gordon Toll, kommentierte: „Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit, die Group Ten Metals bei Stillwater West geleistet hat, und freue mich sehr, Teil des Teams zu sein. Große magmatische Systeme mit einer Geschichte erfolgreicher Produktion, wie der Stillwater-Komplex, sind in der Natur sehr rar. Das sich rasch entwickelnde Potenzial von Stillwater West, große Tonnagen an Batterie- und Platingruppenmetallen zu liefern, die von der US-Regierung als kritische Metalle eingestuft wurden, hat erhebliche Auswirkungen auf den Wert“.

President & CEO, Michael Rowley, sagte: „Wir sind sehr erfreut, die Ernennung von Gordon Toll zum unabhängigen Director im Board of Directors von Group Ten bekannt zu geben. Gordon Tolls umfassendes Verständnis der Branche, einschließlich seiner direkten Erfahrung in den Stillwater- und Bushveld-Komplexen, wird uns in dieser wichtigen Wachstumsphase des Unternehmens von großem Nutzen sein. Unsere bisherigen Arbeiten haben das Potenzial für Weltklasse-Lagerstätten von Batteriemetallen und Platingruppenelementen (PGEs) im Stillwater-Komplex bestätigt, einem erstklassigen US-Bergbaurevier, das die größte Quelle für PGEs außerhalb Südafrikas und Russlands darstellt. Wir freuen uns darauf, in Kürze unsere Explorationsbohrziele und Ziele für 2021 bekannt zu geben. Das Unternehmen arbeitet auch an seinen ersten Ressourcenschätzungen für Stillwater West, deren Veröffentlichung für Mitte 2021 geplant ist.“

Das Stillwater West PGE-Ni-Cu-Co + Au Projekt positioniert Group Ten als zweitgrößten Landbesitzer im Stillwater-Complex, der an die PGE-Minen Stillwater, East Boulder und Blitz von Sibanye-Stillwater im südlich-zentralen Montana, USA, angrenzt. Der Stillwater-Komplex gilt als eine der Top-Regionen der Welt für PGE-Ni-Cu-Co-Mineralisierungen, neben dem Bushveld-Komplex und dem Great Dyke im südlichen Afrika, die vergleichbare, geschichtete Intrusionen aufweisen. Das J-M-Riff und andere PGE-angereicherte Sulfidhorizonte im Stillwater-Komplex haben viele Ähnlichkeiten mit den äußerst produktiven Merensky- und UG2-Riffen im Bushveld-Komplex. Die Arbeiten von Group Ten im unteren Stillwater-Komplex haben das Vorhandensein von großflächigen disseminierten und hochsulfidischen Batteriemetall- und PGE-Mineralisierungen nachgewiesen, ähnlich wie beim Platreef im Bushveld-Komplex. Die Bohrkampagnen des Unternehmens, die durch eine umfangreiche Bohrdatenbank ergänzt werden, haben inzwischen 3D-Modelle der Platreef-ähnlichen Mineralisierung für fünf der bislang am besten definierten Zielgebiete ermöglicht. Für drei dieser Ziele will Group Ten bis Mitte 2021 eine erste offizielle Ressourcenschätzung vorlegen.

