S&P 500 verläuft an oberer Trendkanalbegrenzung In den Vormonaten ist der S&P 500 immer wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt. Nach dem langen Hochlauf wäre nun ebenfalls eher ein Abprall nach unten zu erwarten. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 4.060 …