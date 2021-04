Anlegertipp: Macht der Kauf von Ballard Power also trotzdem Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Die Aussichten für die Wasserstoff-Aktien sind weiterhin glänzend. Auch wenn die Kursentwicklung gerade ein anderes Bild vermittelt, wird die Wasserstoff-Technologie mittels Brennstoffzellen die Zukunft bestimmen! Also sollte man sein Depot schnellstens für die Zukunft in Stellung bringen und sich mit Wasserstoff-Aktien wie beispielsweise Ballard Power auffüllen!

Die Wasserstoff-Aktien rund um Ballard Power stecken in einer extrem schwierigen Phase, aus der sie sich schleunigst befreien sollten, damit kein freier Fall in Gang gesetzt wird. Die Anleger müssen wieder zu verstehen bekommen, dass diese Technologie die Zukunft bestimmen wird und keinesfalls überbewertet wird. Derzeit scheint das Vertrauen darin nicht vorhanden zu sein.

Es ist also eine Phase, in der Unternehmen wie Plug Power das Anlegervertrauen zurückgewinnen müssen. Dieser Weg scheint jedoch schwerer zu sein als gedacht. Das zeigt sich auch an der heutigen Kurskorrektur der Ballard Power-Aktie. Diese beträgt heftige 2,75 Prozent, wodurch die Aktie auf nur noch 18,215 Euro sinkt und somit ein Minus von 0,515 Euro einfährt.

