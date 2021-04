NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Offenlegung von Insider-Informationen nach Artikel 17 Abs. (1) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Compleo Charging Solutions AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

Dortmund, 13. April 2021 - Der Vorstand der Compleo Charging Solutions AG ("Compleo" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2QDNX9), ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 342.348 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") auszugeben, was einer Erhöhung des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 10 % entspricht. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien sollen in das weitere Unternehmenswachstum investiert werden. Damit schafft Compleo eine wesentliche Voraussetzung, um die Wachstumsstrategie weiter konsequent fortzuführen, die neben organischem Wachstum auch gezielte weitere M&A-Maßnahmen vorsieht.

Für Zwecke einer effizienten Durchführung der Kapitalerhöhung ist eine Privatplatzierung der Neuen Aktien der Gesellschaft über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen in Europa geplant. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der Aktien finden voraussichtlich am 16. April 2021 statt.