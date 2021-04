PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz aus dem Handel gegangen. Die Märkte in Prag und Moskau schlossen mit Gewinnen. Auf der anderen Seite waren in Budapest und Warschau Verluste zu beobachten.

Auch die europäischen Leitbörsen fanden am Dienstag keine einheitliche Richtung. Im Fokus standen am Nachmittag veröffentlichte Preisdaten aus den USA. Im März ist die Inflation in der weltgrößten Volkswirtschaft deutlicher gestiegen als erwartet. Wie die Experten der Helaba kommentierten, ist die Kernteuerung allerdings noch als moderat einzustufen. Die Inflationssorgen sollten zunächst nicht größer werden.