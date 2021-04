Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Onlineapotheken und vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte. Im Jahr 2020 zählte das Unternehmen so zu den Gewinnern der Corona-Krise und steigerte die Kundenanzahl von 4,7 Millionen auf 6,3 Millionen. Ab 2021 wird erstmals mit einem Gewinn pro Aktie von 0,25 Euro spekuliert, der bis ins Jahr 2023 auf 2,37 Euro ansteigen sollte. Die hohen Wachstumszahlen bedingen, dass die Marktteilnehmer auch ein erwartetes KGV 2021 von 759 akzeptieren, welches 2023 auf 83 sinken sollte. Onlinehandel, Videosprechstunde und elektronisches Rezept verändern auch die Gesundheitsbranche in rasantem Tempo. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatz wieder und so zählt die Versandapotheke auch zu den Aufsteigern in den MDax.

.

Zum Chart

.

Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis Ende August hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze einen 343 prozentigen Zugewinn ausweist. Die darauf folgende Seitwärtsrange wurde Anfang Januar 2021 durch einen 50 prozentigen Kursaufschlag verlassen. Aktuell scheint die nach einem Abverkauf ab Mitte Februar ausgebildete Bodenbildungsphase abgeschlossen. Der gestrige Handelstag fiel mit einem Plus von 4,01 Prozent sehr positiv aus und es wurde der Widerstand bei 204,92 Euro getestet. Die stark gesteigerte Kundenbasis im Zeitraum der Corona-Krise sollte dem Unternehmen auch nach überwinden der Pandemie erhalten bleiben und für steigende Umsätze und Gewinne sorgen. So ist davon auszugehen, dass der Widerstand bei 204,92 Euro mittelfristig überwunden und in weiterer Folge das All Time High angelaufen wird.