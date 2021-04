Covestro zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Da Covestro dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 59,04 EUR dieser Umkehrpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Wenn es danach geht, verläuft Covestro nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 51,71 EUR befindet. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

