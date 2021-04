Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Devisen Eurokurs legt weiter in Richtung 1,20 US-Dollar zu Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1970 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag …