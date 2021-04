Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

LEONI kommt etwas zurück Hintergrund des Kursanstiegs war die Erhöhung des Anteils des österreichischen Industriekonzerns Pierer an Leoni von 10% auf mehr als 15%. Am Vortag hieß es: "Es bietet sich eine Long-Position bei den Papieren nach einem Rücksetzer in den Bereich …