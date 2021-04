Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn SAP ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 112,46 EUR austariert. Die Spannung bei SAP ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 107,41 EUR komplett grünes Licht. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Wie geht es bei SAP jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.