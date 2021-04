FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein halbes Jahr ist es mehr hin, dann wird der deutsche Leitindex Dax von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt. Die Spannung steigt, wer die zehn Neulinge sein werden, nachdem die Deutsche Börse im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund des Wirecard -Skandals und der Kritik an der Aufnahme von Delivery Hero in den Dax ihre Indexregeln verschärft hatte. Stand jetzt dürften die 30 aktuellen Dax-Unternehmen laut Luca Thorißen, Index-Experte bei der Investmentbank Stifel Europe, in der ersten Börsenliga bleiben, wie er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sagte. Unter den potenziellen Aufsteigern aus dem MDax ist das Gerangel indes groß.

Thorißen sieht an erster Stelle den Flugzeugbauer Airbus in den Dax aufsteigen. Das deutsch-französische Unternehmen liegt bei dem Streubesitz-Börsenwert von mehr als 57 Milliarden Euro auf Rang sieben und damit sogar vor den meisten Dax-Mitgliedern. Bislang blieb Airbus, dessen gesamter Börsenwert knapp 78 Milliarden Euro beträgt, der Aufstieg verwehrt, da es am Börsenumsatz scheiterte. Dieses Kriterium wird jedoch ab September durch eine viel leichter zu erreichende Mindestliquidität ersetzt.