Anlegerverlag NanoRepro wieder im Crashmodus! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.04.2021, 13:48 | 569 | 0 | 0 14.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de So langsam wird es richtig unangenehm für die Anleger der NanoRepro-Aktie. Die Aktie fällt tief in den Keller und muss weiter federn lassen. Ist der große Aufschwung dieser vielversprechenden Aktie schon vorbei? Oder kommt das große Comeback schon bald? Das wird die entscheidende Frage sein, die bei diesem Wertpapier in den nächsten Wochen beantwortet wird. Download-Tipp: Kann NanoRepro seinen Kurs wieder auf die richtige Bahn bringen? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Dabei hatte es noch vor kurzem so gut für die Aktie ausgesehen. Noch Anfang März konnte man einen Höchststand von 23 Euro verkünden, der aber genauso schnell auch wieder zurückgegangen ist. Nun ist die Anlegerstimmung deutlich getrübt und die Verluste sind momentan riesig. Die Aktie hat sich seit Anfang März wieder fast halbiert! Dramatische Zeiten! Wird NanoRepro sich aus dieser prekären Lage wieder befreien können oder geht es hier schon bald wieder bergauf? Die Situation ist extrem undurchsichtig. Klar ist nur, dass die Umsätze dieses Unternehmens für sich sprechen. Dennoch geht der Kurs heute um krasse 4,39 Prozent nach unten. Der Verlust gegenüber dem Vortag liegt somit bei 0,54 Euro, wodurch der Kurs auf 11,76 Euro abrutscht! Fazit: NanoRepro hat also tolle Zukunftsaussichten zu bieten. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer