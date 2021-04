Kupfer, Nickel & Co: Berenberg sieht Superzyklus kommen!

Die Industriemetalle sind die großen Gewinner der Pandemie. Nun prognostiziert nach ersten nordamerikanischen Instituten auch die Privatbank Berenberg einen „Superzyklus“ für diese Rohstoffe.

Der Megatrend Dekarbonisierung

Einigen Branchenanalysten sehen schon einen neuen „Superzyklus“ am Rohstoffmarkt, denn was in der Pandemie nicht gemacht oder gebaut wurde, wird jetzt und in den kommenden Jahren nachgeholt. Dazu kommt, dass vor allem das Angebot schwach ist. Bei Kupfer beispielsweise hat der weltweit größte Produzent Chile das Problem, auch nur die Förderraten der Vorjahre zu erreichen. Die Berenberg-Bank geht in einer neuen Analyse noch ein Stück weiter und sieht einen langfristigen Nachfragetrend zu Gunsten der Industriemetalle. So heißt es in einer Kurzstudie: Die aktuelle Lage passe gut „in das Bild vergangener Superzyklen und könnte der Start eines Neuen sein. Trotzdem dürfte der kommende Superzyklus sich gravierend von seinen Vorgängern unterscheiden. Denn während in der Vergangenheit immer Perioden der Industrialisierung einen Rohstoff-Boom ausgelöst hatten, dürfte es in den kommenden Jahrzehnten die Dekarbonisierung sein. Der entscheidende Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt dabei in den Profiteuren des jeweils zugrundeliegenden Nachfrageaufschwungs … Von der Dekarbonisierung dürften hingegen insbesondere Industriemetalle profitieren, während vor allem Energierohstoffe das