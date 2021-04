Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Rekordjagd geht weiter - Coinbase geht an die Börse An der Wall Street deutet sich am Mittwoch eine Fortsetzung der Rekordjagd mit gedrosseltem Tempo an. So indizierte der Broker IG den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 gut eine dreiviertel Stunde vor dem Start 0,27 Prozent höher bei 14 …