PLATOW-Dachwikifolio: Neue Rekorde rücken in Sichtweite

Mit einem Wochenplus von 0,5% und einem aktuellen Kurs von gut 146 Euro befindet sich unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection weiterhin auf dem Weg zu seinem im Februar markierten Allzeithoch bei 147,30 Euro. Der Vorsprung gegenüber dem DAX (+0,3% im Wochenvergleich) ist auf 11,7 Prozentpunkte (+46,1% vs. +34,4%) angestiegen. Bei der Bilanz seit dem jüngsten Jahreswechsel liegt der deutsche Leitindex noch leicht vorne (+10,9% vs. +9,2%).

Bei der Wochen-Performance unserer Depotwerte sehen wir diesmal eine Range, die von minus 0,7% bis zu plus 3,2% reicht. Top-Performer war dabei das wikifolio Aktien-Werte First von Wilhelm Reuss, der aktuell mit einem Zuwachs von 19% auch bei der Wertentwicklung seit Jahresbeginn auf dem ersten Platz steht. Der zweite Rang wird ebenfalls in beiden Kategorien von demselben Trader belegt. Jürgen Kraus hat bei seinem wikifolio All in One nach einem brutal starken Jahresauftakt und einer stärkeren Korrektur diesmal wieder ein Wochenplus von 2,9% generieren können. Im laufenden Jahr liegt sein Musterdepot aktuell mit 18% im Plus. Bis auf ein wikifolio (kleines Minus von 0,5%) verbuchen 2021 alle Depotwerte steigende Kurse.