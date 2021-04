PLATOW-wikifolios: Eine bislang perfekte Konsolidierung beim DAX

Seit nunmehr schon fünf Wochen sind wir bei unseren beiden selbst verwalteten wikifolios „Hebel Long“ im DAX positioniert. Der deutsche Leitindex ist seitdem um gut 6% von ca. 14360 auf aktuell 15220 Punkte gestiegen. Seit sieben Handelstagen sehen wir nun eine bislang seitwärts verlaufende Konsolidierung, was wir aktuell sehr positiv bewerten.

Schon in der vergangenen Woche hatten wir darauf verwiesen, dass eine Phase des Durchatmens beim DAX jetzt nicht unwahrscheinlich ist. Schließlich hatte der Index in den Tagen zuvor in einer sehr dynamischen Rally eine wichtige Widerstandszone erreicht. Dass es dort dann erst mal zu Gewinnmitnahmen der kurzfristig agierenden Anleger kommt, ist völlig normal. An den übergeordnet positiven Aussichten hat sich dadurch aber erst mal nichts geändert. Eine Garantie für weiter steigende Kurse gibt es natürlich nicht und irgendwann wird der Trend auch wieder drehen. Aktuell gibt es dafür aber noch keine Anzeichen.