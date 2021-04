Anlegerverlag Nel ASA in kleinen Schritten zurück zu alter Stärke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.04.2021, 15:48 | 162 | 0 | 0 14.04.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können endlich wieder auf bessere Zeiten an der Börse hoffen. Momentan gleicht der Verlauf des Aktienkurses einem Jojo, denn es geht stetig auf und ab. Nun ist wieder eine positive Phase, auf der nun aber dauerhaft aufgebaut werden soll. Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Nel ASA aussehen. Denn trotz schwankender Aktienkurse eröffnet die Branche weiterhin immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Heute steigt der Aktienkurs leicht um 0,65 Prozent und 0,02 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Aktienkurs zurzeit bei 2,49 Euro. Nachdem es vor einigen Wochen zu einem Anstieg von 20 Prozent innerhalb weniger Tage kam, verändert sich der Wert der Aktie momentan in kürzeren Abständen in einem Rahmen von 5 Prozent. Der Grund für den zuletzt ansteigenden Aktienkurs ist der vom kanadischen Unternehmen HTEC eingegangene Auftrag zur Installation einer Wasserstoff-Tankstelle. Bis zum zweiten Quartal 2022 soll das Projekt realisiert werden und die Versorgung leichter Nutzfahrzeuge in Quebec unterstützen. Von HTEC könnten in Zukunft noch weitere Aufträge eingehen, da diese sich selbst als führenden Entwickler und Anbieter von Wasserstoffversorgungslösungen bezeichnen. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer