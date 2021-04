Der Mai dürfte für Pure Extracts sehr interessant werden...

Es geht los! In Vorbereitung des Markteintritts hat Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ), eine auf Cannabis und Hanf spezialisierte Extraktionsgesellschaft, die Produktion von rund 50.000 Packungen von Cannabis-Weingummis der Marke Pure Chews aufgenommen. Damit will man in Kürze den wichtigen Cannabis-Sektor der Edibles in Angriff nehmen.



Denn, so betont das Unternehmen, die Nachfrage nach diesen Produkten ist in den vier Provinzen, die man beliefern wird (British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Ontario), hoch. Die Umsatzschätzung allein für diese Charge liegt Pure Extracts zufolge bei rund 200.000 Dollar! Alle Pure Chews-Produkte, die Packungen mit 10 mg THC der Geschmacksrichtungen Fire Burst, Strawberry und Mango eingeschlossen, nutzen ein Herstellungssystem, das Pure Extracts von der US-amerikanischen Taste-T, LLC lizenziert hat. (Bei Taste-T handelt es sich um den Hersteller der Margarita Chill- und Fireball Cinnamon-Produkte.)



Pure Extracts plant zudem, bei der Markteinführung seiner Produkte auch 3 SKUs (Stock Keeping Units) einzubeziehen, die unterschiedliche Gehalte von hoch wirksamem CBD und kein THC aufweisen.



Man kann Pure Extracts-CEO Ben Nikolaevsky verstehen, wenn er erklärt, dass der Mai für sein Unternehmen sehr spannend wird. Schließlich beginnen nun die Verkäufe der Weingummis über den Vertriebspartner des Unternehmens. Damit wolle Pure Extracts den Erfolg wiederholen, den Taste-T Taste-T in US-Staaten wie unter anderem Nevada, Massachusetts, Michigan und Oklahoma erzielt habe, so Nikolaevsky.

Fazit: