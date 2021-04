(Im 5. Absatz, 3. Satz wurde korrigiert, dass es sich bei 340 US-Dollar um die erste Indikation handelt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch im frühen Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Er rückte um 0,55 Prozent auf 33 861 Punkte vor und wurde von den Kursgewinnen der Goldman-Sachs-Aktie angetrieben nach einem Rekordgewinn der Investmentbank. Am Vortag war der Dow noch mit leichten Verlusten hinter anderen großen US-Börsenbarometern zurückgeblieben.

Auch der marktbreite S&P 500 erreichte einen weiteren Höchststand. Zuletzt lag er mit 0,19 Prozent auf 4149 Zähler im Plus. Der am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegene Nasdaq 100 hinkte hingegen mit minus 0,11 Prozent auf 13 971 Punkte diesmal etwas hinterher. Die Kurse von Trendsettern und Schwergewichten wie Amazon , Apple , Facebook und Netflix gaben nach.