Die Wall Street rotiert und rotiert und rotiert! In den letzten Tagen (seit Ende März) waren die großen Tech-Werte stark, Value-Aktien - die doch eigentlich von dem erwarteten Wirtschafts-Boom profitieren sollten - dagegen schwach. Aber siehe da: heute ist es wiederum andersherum, man rotiert aus Tech rein in Value. Wie lange geht dieses Spiel an der Wall Street noch weiter? Faktisch gilt das Prinzip: linke Tasche, rechte Tasche. Wird so lange rotiert, bis man dann vor lauter Scheindel aus der Kurve fliegt? Nach wie vor sind die Handelsvolumina extrem gering, daran hat auch der Beginn der US-Berichtssaison nichts geändert. Heute im Fokus das Listing der Krypto-Börse Coinbase..

