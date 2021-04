DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2021. Umsatz und Ergebnis mit deutlichem Anstieg gegenüber Vorjahr. 14.04.2021 / 20:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf Basis von vorläufigen Zahlen lag der Umsatz im ersten Quartal 2021 hingegen deutlich über der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um rund 28,2 Prozent (nominal: 23,8 Prozent) auf rund 792,1 Mio. Euro (Q1 2020: 640,0 Mio. Euro). Der Umsatz stieg sowohl in der Medizin- als auch in der Sicherheitstechnik deutlich an. Die Bruttomarge lag bei rund 52,1 Prozent (Q1 2020: 44,2 Prozent). Die Funktionskosten lagen währungsbereinigt 2,4 Prozent (nominal: 0,5 Prozent) über dem Vorjahreswert. Das EBIT für das erste Quartal betrug rund 129 Mio. Euro (Q1 2020: -0,6 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von rund 16,3 Prozent (Q1 2020: -0,1 Prozent) entspricht.

Für das Gesamtjahr erwartet Dräger einen Umsatzrückgang von währungsbereinigt zwischen -7,0 und -11,0 Prozent und eine EBIT-Marge zwischen 5,0 und 8,0 Prozent. Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal lag über den ursprünglichen Erwartungen, so dass die Wahrscheinlichkeit für das obere Ende der Prognose oder sogar ein Übertreffen der Prognose gestiegen ist. Die aktuelle epidemische Lage lässt eine genauere Vorhersage zu diesem Zeitpunkt nicht zu und enthält auch Anzeichen für eine allgemeine Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung. Dräger wird spätestens zum Halbjahr die Prognose erneut überprüfen und gegebenenfalls präzisieren.