Schaffner verkauft Power Magnetics Division an die AQ Group

Luterbach, 15. April 2021 - Die Schaffner Holding AG verkauft die Power Magnetics Division an die schwedische AQ Group, einen global tätigen Hersteller von Komponenten und Systemen für industrielle Anwendungen. Die Integration in die AQ Group wird der Power Magnetics Division und ihren Mitarbeitenden neue Perspektiven eröffnen. Der Verkauf erfolgt zu einem Enterprise Value von CHF 22.4 Mio. Das Closing der Transaktion wird gegen Ende des zweiten Quartals 2021 erwartet. Die Schaffner Gruppe wird sich auf ihr Kerngeschäft EMV-Lösungen für verschiedene Industriemärkte und für E-Mobilität konzentrieren und die aus dem Verkauf zufliessenden Mittel in den Ausbau dieser Aktivitäten investieren.

Der Verwaltungsrat der Schaffner Gruppe hat in den letzten Monaten sämtliche strategischen Optionen geprüft, wie die in der Entwicklung und Herstellung elektrischer Komponenten und Transformatoren tätige Power Magnetics Division nach ihrem erfolgreichen Turnaround in die Zukunft geführt werden soll. Die Power Magnetics Division weist kaum Synergien mit dem Kerngeschäft der Schaffner Gruppe auf, weshalb ein anderer industrieller Eigentümer dem Power-Magnetics-Geschäft und seinen Mitarbeitenden bessere Entwicklungsperspektiven bietet. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat entschieden, die Power Magnetics Division an die schwedische AQ Group zu verkaufen.



Ideales Umfeld für die weitere Entwicklung von Power Magnetics

Die 1994 aus einem Spin-off der ABB entstandene AQ Group mit Hauptsitz in Västerås entwickelt, produziert und vertreibt anspruchsvolle Komponenten und Systeme für Industriekunden. Die Gruppe beschäftigt rund 5900 Mitarbeitende und ist mit ihren operativen Gesellschaften weltweit präsent. Mit ihrem Geschäftsbereich «Inductive Components» ist die AQ Group auf demselben Gebiet tätig wie die Schaffner Division Power Magnetics und bedient Kunden aus den Sektoren Bahn-, Industrie und Energietechnik.