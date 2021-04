Der Weltmarktführer für hochpreisige Smartphones erwirtschaftet exzellente Renditen. So fährt Apple seit Jahrzehnten Nettoumsatzrenditen zwischen 20 und 30 Prozent ein. Dies ist auch dem Erfolg bei Smartwatches geschuldet. Vor fünf Jahren erst startete der Branchenriese seine elektronischen Armbanduhren. Im vergangenen Jahr verkaufte Apple weltweit 33,9 Millionen Uhren - die gesamte Schweizer Uhren-Branche nur noch 13,8 Millionen. Die weltweit bekannte Marke erlaubt es Apple, für ein gemessen an den Herstellungskosten eigentlich preiswerteres Produkt höhere Preise durchzusetzen. Apple ist demnach an der Börse mit umgerechnet 1,7 Billionen Euro wertvoller als alle 30 Dax-Konzerne zusammen. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Aktienkurs um rund 74 Prozent zu.

.

Zum Chart

.

Trotz der exzellenten Quartalszahlen sank der Aktienkurs nach deren Veröffentlichung am 27. Januar 2021 von 144,30 US-Dollar auf 116,21 US-Dollar am 8. März 3021, was einem Verlust von 22 Prozent entspricht. Der 8. März markiert gleichzeitig die Stabilisierung an der unteren Begrenzung des noch intakten Aufwärtstrends. Nach erfolgter Bodenbildung befindet sich der Kurs aktuell wieder auf halbem Wege in Richtung All Time High im Bereich von 140,87 US-Dollar. Seit der Bodenbildung bewegt sich der Kurs im Gleichklang mit der Benchmark. Die Marke von 120,00 US-Dollar sollte als Unterstützung dienen, wenn die Märkte wieder in den Abwärtsmodus schalten und Apple mit sich reißen. Das Kursziel ist beim Level von155,47 US-Dollar auszumachen, wenn das alte All Time High im Bereich von 140,87 US-Dollar überwunden wird.