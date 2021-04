War das gestrige Listing der Krypto-Handelsplattform Coinbase an der Nasdaq der Startschuß für eine Korrektur auch der Aktienmärkte? Nach anfänglicher Euphorie fiel die Aktie von Coinbase dann deutlich und zog damit auch

War das gestrige Listing der Krypto-Handelsplattform Coinbase an der Nasdaq der Startschuß für eine Korrektur auch der Aktienmärkte? Nach anfänglicher Euphorie fiel die Aktie von Coinbase dann deutlich und zog damit auch die Aktienmärkte nach unten, vor allem den Nasdaq. Die Euphorie über das Listing der Kryptobörse und die anschließende Enttäuschung könnte darauf hindeuten, dass wir im kurzen Zeitfenster den Peak gesehen haben. Das sieht auch die Bank of America so: die Bewertungen der Märkte seien zu hoch, Peak Stimulus nun erreicht, daher eine Korrektur nun wahrscheinlich. Eine milde bis mittlere Korrektur der Aktienmärkte wäre auch saisonal in US-Nachwahl-Jahren durchaus üblich ab Mitte April..

Das Video "Coinbase: Startschuß für die Korrektur?" sehen Sie hier..