DAX ohne Entscheidung

Nach dem langen Hochlauf ist der DAX überkauft, gibt allerdings bisher auch kaum nach. Solange der DAX über dem 10er-EMA bei 15.141 Punkten notiert, ist kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 15.400 Punkte.

Zu beachten ist allerdings auch, dass der S&P 500 in den USA am Vortag an der oberen Begrenzung seines Trendkanals nach unten abgeprallt ist und möglicherweise vor einem Rücklauf stehen könnte. Das könnte den DAX ebenso belasten, wie der weiter anziehende Euro.