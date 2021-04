Heute Handelsstart Aktie von FYI Resources ab sofort in den USA börsennotiert Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 15.04.2021, 11:33 | 88 | 0 15.04.2021, 11:33 | Das US-Listing ist da: FYI Resources kann ab heute auch an der OTCQX gehandelt werden. Das US-Listing ist da: FYI Resources kann ab heute auch an der OTCQX gehandelt werden. FYI Resources Limited nimmt heute den Handel an der amerikanischen OTCQX-Börse auf. Das Börsenkürzel lautet OTCQX: FYIRF. Von der US-Börsennotiz verspricht sich die australische FYI bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit bei nordamerikanischen Privatkunden und vermögenden und institutionellen Anlegern. Diese können ab sofort in der lokalen Zeitzone und in US-Dollar handeln. FYI hatte zuletzt vermehrt Anfragen von US-Investoren erhalten. Einige dieser Investoren unterliegen Auflagen, die eine US-Börsennotiz als Bedingung für ein Investment verlangen. Insbesondere diesen Investoren will FYI durch die US-Börsennotiz entgegenkommen. Der Geschäftsführer von FYI, Herr Roland Hill, kommentierte: „Wir freuen uns, nun Teil der nordamerikanischen Finanzwelt Nordamerikas und an der OTCQX gehandelt zu werden. FYI glaubt, dass dies ein perfekter Zeitpunkt ist, um sich in einem der größten und anspruchsvollsten Märkte der Welt zu etablieren. In Anbetracht des wachsenden US-Interesses an E-Mobilität und batteriebezogenen Investitionen ist FYI als Teilnehmer an der Elektrofahrzeug-Revolution der Ansicht, dass es ein wichtiger Schritt für unsere Zukunft ist, Mitglied der OTCQX zu werden.“ Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. FYI Resources Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Wertpapier

FYI Resources Aktie Alcoa Aktie





0 Autor abonnieren

Disclaimer