Aktien Europa EuroStoxx und Cac 40 mühen sich auf neue Hochs Die beschwerliche Klettertour an Europas Börsen geht weiter. Am Donnerstag schaffte es der Leitindex EuroStoxx 50 nur mit Mühe auf ein neues Hoch seit Anfang 2008 - gegen Mittag stand ein Plus von 0,29 Prozent auf 3987,70 Punkte zu Buche. Ähnlich …