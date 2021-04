FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag zeitweise Kursgewinne wieder abgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,1974 US-Dollar. Mit 1,1993 Dollar hatte sie am Vormittag zeitweise den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1964 Dollar festgesetzt. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank bleibt eine nachhaltige Aufwertung des Dollar schwierig, solange die US-Notenbank Fed bekräftigt, dass Zinserhöhungen trotz steigender Inflation auf absehbare Zeit kein Thema sind. Am Devisenmarkt liegt der Fokus derzeit besonders auf der konjunkturellen Entwicklung in den USA.