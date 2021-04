Übergeordnet läuft seit April 2020 wieder eine längere Erholungsbewegung bei Brent Cude Rohöl und reichte bislang auf ein Jahreshoch von 71,38 US-Dollar zu Beginn des März. An dieser Stelle stellte sich anschließend eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 61,00 US-Dollar ein. Die Entwicklung der letzten Wochen offenbarte jedoch auch eine potenzielle Trendwende in Form einer SKS-Formation. Diese konnte jedoch zur Wochenmitte mit einem dynamischen Kursanstieg über das Niveau der rechten Schulter von 65,00 US-Dollar entschärft werden und impliziert damit wieder Kurspotenzial auf der Oberseite. Befeuert wird der Aufschwung an den Energiemärkten aber auch durch die konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft, dass ein Investment auf kurz- bis mittelfristiger Basis durchaus interessant gestaltet.

Im Aufwind

Sollte es per Wochenschlusskurs demnach gelingen ein Niveau von 65,00 US-Dollar für ein Fass Brent Crude Öl zu verteidigen, könnte dies weitere Gewinne an 70,00 US-Dollar, darüber an die Jahreshochs von 71,38 US-Dollar bedeuten. Übergeordnet bestünde sogar die Möglichkeit an die Vorjahreshochs von 77,28 US-Dollar zuzulegen. Um überproportional hiervon profitieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ56D7 eingesetzt werden. Sollten sich Investoren doch noch umentschieden und den Rohölpreis unter 60,00 US-Dollar abwärts drücken, hieße dies eine Korrekturausweitung auf rund 55,00 und den knapp darunter verlaufenden EMA 200 bei 54,07 US-Dollar.