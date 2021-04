Silber: Schwacher Dollar und steigende Inflation sprechen für höhere Preise!

Die US-Inflation zieht kräftig an. Im Schlepptau vom Godpreis kann Silber wieder anziehen. Und auch die Lage an den Aktien- und Devisenmärkten spricht bei dem Edelemtall für höhere Preise.

Die Inflation zieht in den USA deutlich an, aber auch in Europa machen sich höhere Preise für Grund- und Rohstoffe bemerkbar. Im Schlepptau vom Goldpreis konnte Silber diese Woche davon profitieren. Und auch die Phase des starken Dollar scheint ein Ende gefunden zu haben. Die Rahmenbedingungen deuten wieder auf höhere Silberpreise hin.

Inflation zieht an, Idealsituation für Edelmetalle

Doch inzwischen scheinen die Ampeln wieder auf Grün zu stehen. So lagen die diese Woche publizierten März-Inflationsdaten für die USA mit 2,6 Prozent über den Erwartungen. Für den April wird im Markt inzwischen mit 3,5 oder 3,6 Prozent gerechnet. Dabei ist es nicht nur der Basiseffekt, der sich hier durch die niedrigen Energiepreise vor einem Jahr bemerkbar macht. Die Wirtschaft fährt wieder dynamisch hoch, nicht unbedingt überall in Europa, aber in Ostasien und den USA. Die Lieferketten sind aber noch unstetig und die Kapazitäten zu niedrig. Nicht zuletzt werden viele Güter knapp, was sich nicht nur in steigenden Preisen für Industriemetalle, sondern auch beispielsweise beim Bau bemerkbar macht (hier beispielsweise). Wellenreiter Robert Rethfeld fasste die aktuelle Lage perfekt zusammen: „Fallende Renditen und steigende Inflationsraten (=negativer werdende Realrenditen) offerieren eine Idealsituation für Edelmetalle.“

Dollar schwächelt, Aktienmärkte bald auch?

Von diesen Entwicklungen sollte nun der SIlberpreis stärker profitieren. Nach Bekanntgabe der Inflationsdaten zog die Notiz jedenfalls um gut 2 Prozent an und notiert weiterhin klar über der Marke von 25 Dollar je Unze. Das Gold/Silber-Verhältnis beträgt aktuell 68,6 und liegt damit im historisch niedrigen Bereich. Unterstützung gibt es nun auch von Seiten des zu Jahresbeginn starken Dollar. Der Euro/Dollar-Kurs drehte fast lehrbuchhaft knapp unter 1,18 Euro und läuft nun Richtung 1,20 Euro. So mancher Devisenanalyst bringt wieder die Marke von 1,25 Euro als nächstes Ziel ins Spiel. Untertsützung könnte es nun auch von den Aktienmärkten geben. Bekanntlich ist die Zeit von November bis Ende April die saisonal stärkste im Jahr. Diese Phase neigt sich dem Ende zu, viele wichtige Indizes konnten um mehr als ein Viertel zulegen. Doch die Bewertungen sind schreiend hoch und auch die Positionierung der Fondsmanager lässt nichts Gutes erahnen. Die Übergewichtung in Aktien war nur im Februar 2011 höher als heute, wie Daten des BofA Global Fund Manager Survey zeigen.