Alle Anteilseigner von Drägerwerk dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund acht Prozent vorzeigen. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Mit dem Anstieg auf 75,00 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 71,85 EUR ausgelotet. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert Drägerwerk in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 67,72 EUR. Drägerwerk liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Wie geht es bei Drägerwerk jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.