Anlegerverlag Aus diesem Grund ist Nel ASA wieder auf der Überholspur! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.04.2021, 16:48 | 449 | 0 | 0 15.04.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich heute erneut über eine gute Leistung an der Börse freuen. Denn der Aktienkurs befindet sich nun wieder auf dem Weg nach oben. Nach dem zuletzt stattfindenden Auf und Ab, könnte dies der Schritt in die richtige Richtung sein. Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Nel ASA aussehen. Denn trotz schwankender Aktienkurse eröffnet die Branche weiterhin immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Heute steigt der Aktienkurs um knapp 2 Prozent und 0,05 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Wert der Aktie aktuell bei einem soliden Wert von 2,51 Euro. Nachdem die Aktie vor 3 Wochen einen Sprung um mehr als 20 Prozent nach oben machte, scheint sich die Aktie auf diesem Niveau derzeit zu stabilisieren. Steigerungen nach oben sind jedoch jederzeit möglich! Zuletzt wurde bekannt, dass Nel ASA eine Vereinbarung mit dem internationalen Beratungsunternehmen John Wood Group abgeschlossen hat. Diese verfolgt den Zweck, groß angelegte Wasserstoff-Projekte in ausgewählten Regionen umzusetzen. Dadurch wird wiedermal das enorme Potenzial der Wasserstoff-Branche verdeutlicht. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



