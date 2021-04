Zürich, 15.04.2021

Generalversammlung der Kardex Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Heute fand in Zürich die 43. ordentliche Generalversammlung der Kardex Holding AG statt. An der Generalversammlung durften aufgrund der Verordnung des Bundesrats (COVID-19 - Verordnung 3) keine Aktionärinnen und Aktionäre anwesend sein. Insgesamt waren 73.88% des Aktienkapitals durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurde zugestimmt.

Die beantragte Dividende von CHF 4.00 pro Aktie wurde von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Die Ausschüttung wird am 21. April 2021 erfolgen (Ex-Date:19.04.21; Record Date: 20.04.21).

Alle zur Wiederwahl angetretene Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Herr Felix Thöni wurde neu als Verwaltungsratspräsident gewählt.

Die 44. ordentliche Generalversammlung der Kardex Holding AG findet am 21. April 2022 in Zürich statt.

